У Херсоні поліцейські затримали двох чоловіків за підрив гранати в місцевому парку

Ввечері 16 грудня на спецлінію Ситуаційного центру поліції Херсонщини надійшло повідомлення про те, що в парку обласного центру «Херсонська фортеця» біля офісного приміщення пролунав вибух. Поліцейські встановили, що невідомі зловмисники для скоєння злочину використали гранату. Вжитими заходами «по гарячих слідах» працівники Херсонського райуправління за підозрою в причетності до злочину затримали двох мешканців Миколаївської області. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Інформація про подію надійшла близько 18:15 від представника приватної охоронної структури. За вказаною адресою терміново виїхали слідчо-оперативні групи та керівництво обласного главку поліції і Херсонського райуправління поліції. В ході огляду з’ясувалося, що вибух відбувся біля двоповерхової будівлі, де на першому поверсі розташований офіс приватного підприємця. Чоловік у цей час перебував у приміщені. Коли пролунав вибух, він одразу натиснув тривожну кнопку охоронної фірми.

Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, від вибуху ніхто не постраждав, ушкоджень зазнав лише фасад будівлі. За вилученими речовими доказами вибухотехніки встановили, що невідомі зловмисники використали гранату типу «РГД-5». Працівники поліції відпрацювали паркову зону, опитали пересічних громадян, відвідувачів та працівників розташованих на території парку закладів відпочинку. Також були вивчені записи камер відеоспостереження, розташованих на найближчих вулицях та будівлях.

У ході проведених першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє чоловіків, які пересуваються на автомобілі. За допомогою системи відеонагляду «Безпечне місто» з’ясувалося, що вказаний транспортний засіб виїхав за межі міста та рушив у напрямку Миколаївської області. За підозрюваними терміново направилися групи затримання з числа оперативників Херсонського райуправління поліції та бійців роти поліції особливого призначення. На одній із вулиць Миколаєва правоохоронці заблокували транспортний засіб та затримали підозрюваних.

Ними виявилися двоє мешканців Миколаївської області, віком 27 та 30 років. Чоловіки були доставлені в Херсонське районне управління поліції та після проведення першочергових слідчих дій поміщені в умови ізолятора тимчасового тримання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм вручили підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.296 (Хуліганство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів, пов’язаних із пошкодженням майна як на території Херсона, так і області.

Відділ комунікації поліції Херсонської області