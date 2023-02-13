У Херсоні повідомлено про підозру у держзраді колишньому заступнику начальника ДУ «Північна виправна колонія № 90»

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому заступнику начальника державної установи «Північна виправна колонія № 90» повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року пішов на співпрацю з окупаційною владою.

Він добровільно зайняв посаду «заместителя начальника» в підпорядкованому окупаційній адміністрації РФ незаконно створеному органі – «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», що входив до складу «Федеральной службы исполнения наказаний».

Перебуваючи на псевдопосаді, підозрюваний виконував рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором Херсонщини, за що отримував щомісячну «винагороду» у рублях.

Правоохоронці викрили чоловіка у місті Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили речові докази співпраці з ворогом, серед яких присяга громадянина РФ, пропуск до незаконно створеної установи та інше.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Мелітополі. Оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора