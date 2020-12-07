У Херсоні суд відправив військовослужбовця на 3 роки за ґрати за самовільне залишення в/ч

За підтримання публічного обвинувачення Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону, Херсонський міський суд Херсонської області визнав військовослужбовця ЗС України винним у самовільному залишенні військової частини без поважних причин (ч. 4 ст. 407 КК України) та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.



У суді встановлено, що вказаний військовослужбовець, призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією, раніше судимий за крадіжку, на початку жовтня 2015 року не з’явився вчасно на службу з відпустки без поважних причин та продовжував ухилятись до середини листопада 2015 року.



Під час винесення вироку суд, урахувавши щире каяття та особу обвинуваченого, дійшов висновку, що призначене покарання із поміщенням засудженого до кримінально-виконавчої установи закритого типу буде достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.

Пресслужба спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону