У Херсоні судитимуть двох зрадників, які допомагали окупантам створювати воєнізовану охорону на захопленій залізничній станції

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх працівників залізниці, які під час тимчасової окупації Херсона добровільно перейшли на бік ворога та сприяли створенню логістичної інфраструктури для потреб армії рф.

Фігуранти, один з яких є уродженцем Пензенської області рф, працювали в регіональній філії «Укрзалізниці» та після захоплення міста одразу пішли на співпрацю з окупантами. Обоє підтримували збройну агресію проти України та відкрито вітали прихід загарбників.

Перебіжчики очолили відділення стрілецької команди з охорони вантажів так званого «воєнізованого загону охорони залізниці», який було створено окупаційною адміністрацією на станції «Херсон».

Вони організовували охорону логістичного вузла, через який росіяни постачали зброю, боєприпаси та інше забезпечення для своїх підрозділів.

Після деокупації Херсона чоловіки залишилися на підконтрольній Україні території, намагаючись уникнути відповідальності. Офіційно не працевлаштовувалися, проживали в передмісті та переховувалися.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили обох фігурантів.

Державне бюро розслідувань