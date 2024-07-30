У Херсоні судитимуть трьох експрацівників компанії-перевізника, які передавали ворогу інформацію про розташування ЗСУ
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2,3 ст. 114-2 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені – колишні працівники компанії, що надає послуги з пасажирських перевезень у місті Херсоні. Пересуваючись обласним центром, вони збирали інформацію про місця зосередження сил і засобів ЗСУ. Під час розмов із іншими колегами випитували інформацію про переміщення українських військових і техніки, місця та наслідки ворожих обстрілів. Вся отримана розвідувальна інформація акумулювалась та передавалась особі на непідконтрольну Україні територію.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Наразі усі троє утримуються під вартою, де очікуватимуть на вирок суду.
Досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Херсонської обласної прокуратуриTweet