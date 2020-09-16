У Херсоні викрили онлайн-порностудії з місячним прибутком близько мільйона гривень

Сьогодні вранці в ході масштабної спецоперації поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з оперативниками та слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили в Херсоні дві онлайн-порностудії.

Наразі слідчим управлінням розпочаті кримінальні провадження за фактами розповсюдження порнографії та створення місць розпусти.

Працівникам відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, стало відомо, що троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах в Херсоні онлайн-порностудії. До участі в зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат віком від 18 до 27 років. Через різні Інтернет-сайти «моделі» здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту.

Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами веб-студій поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, веб-камери, гроші в сумі близько 200 тисяч гривень та так звані сексуальні іграшки.

За словами т.в.о. начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Дмитра Гашицького, за онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту чималу грошову винагороду. Заробіток «актрис» складав від 40 до 50 відсотків від цієї суми. Загалом місячний прибуток веб-студій становив близько мільйона гривень.

Нині проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та ч.3 ст.302 ККУ «Створення або утримання місць розпусти і звідництво». Наразі вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри в скоєні цих злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області