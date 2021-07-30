У Херсоні за підозрою в співпраці з окупаційною владою затримали кримського бізнесмена

Перевізник з Саків брав підряди у російської армії.

Правоохоронні органи України у четвер, 29 липня, затримали в аеропорту Херсона кримського бізнесмена, який у 2016-2017 року за контрактом з окупаційною владою займався перевезенням призовників.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Бізнесмен у 2014 році перереєструвався за російським законодавством і продовжив займатися приватними перевезеннями.

Протягом 2016-2017 року він брав участь у чотирьох незаконних призовних кампаніях на території півострова. Його транспорт залучали до перевезень призовників до збірного розподільного пункту та залізничного вокзалу в Сімферополі, звідки їх вивозили в Росію для проходження служби.

За одним із контрактів бізнесмен отримав понад 1 мільйон рублів. Він передбачав виконання 496 рейсів і перевезення 3200 осіб.

Бізнесмену повідомили про підозру в пособництві у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає у сприянні незаконній діяльності «військового комісаріату Республіки Крим» під час проведення незаконних призовних кампаній в Криму.

Нагадаємо, Україна вважає, що, здійснюючи призов у Криму, Росія порушила 4 Женевську конвенцію, яка забороняє державі-окупанту призивати у свою армію жителів окупованої території. Примушування кримчан служити в Збройних силах РФ розслідується в рамках провадження за ч. 1 ст. 438 КК України. // LB.ua