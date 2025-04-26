У Херсоні засуджено працівника ТЦК, який за гроші виключав чоловіків із військового обліку

Херсонський міський суд Херсонської області визнав працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки винним в одержанні неправомірної вигоди та ще низці злочинів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 квітня.

Наприкінці вересня 2024 року в Херсоні затримали трьох співробітників ТЦК та СП і їх спільницю — спеціаліста ЦНАП Музиківської ОТГ.

За матеріалами справи, співробітниця ЦНАП пропонувала знайомим за грошову винагороду через співробітників ТЦК і СП виключати чоловіків з військово обліку як непридатних до військової служби.

Оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ТЦК пішов на угоду і зобовʼязався викривати співучасників.

Він дав визнавальні показання щодо семи злочинних епізодів за період травень-вересень 2024 року. У переважній більшості випадків послуга коштувала 7 тисяч доларів. Двічі сума відрізнялася — 5500 і 8000 доларів.

Гроші і тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного отримувала від клієнтів співробітниця ЦНАП. Співробітникам ТЦК та СП вона завжди передавала 5500 доларів, а різницю залишала собі. У ТЦК та СП вносили неправдиві відомості до посвідчення військовозобовʼязаного, а саме, що чоловік непридатний до служби.

Далі оператору відділення військового обліку давали вказівку внести інформацію про це в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних. Але оператор, щоб уникнути викриття, просив це зробити свого колегу, не обізнаного зі злочинним планом.

Оператора військового обліку ТЦК і СП за угодою засудили до 1 року і 1 місяця позбавлення волі. За рішенням суду, позбавлення волі замінять на тримання в дисциплінарному батальйоні. Але обвинувачений із 24 вересня 2024-го під вартою і більшу частину призначеного строку відбув у СІЗО.

Додатково засудженому на 2 роки забороняється обіймати посади в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України. Також у нього конфіскують майно.