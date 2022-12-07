У Херсоні затримали чоловіка, який допомагав окупантам створити аналог російської ФСБ

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевому мешканцю у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний співпрацював зі спецслужбами РФ. Пенсіонер – ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід роботи, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні федеральній службі безпеки РФ.

Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації. Також підозрюваний особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора