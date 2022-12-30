У Херсоні затримали працівника СІЗО, який після звільнення міста продовжив працювати на своїх російських господарів

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Працівники ДБР повідомили про підозру ще одному співробітнику ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», який під час окупації Херсону працював на загарбників і продовжив підтримувати контакти з ворогом після звільнення міста.

Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації.

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Установа почала працювати начебто за законами рф та видавала зарплатню у російських рублях.

Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців.

Після звільнення Херсону він переховувався у місті, проте був затриманий ДБР під час проведення стабілізаційних заходів.

За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР

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