У Херсоні затримали працівника СІЗО, який після звільнення міста продовжив працювати на своїх російських господарів

Працівники ДБР повідомили про підозру ще одному співробітнику ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», який під час окупації Херсону працював на загарбників і продовжив підтримувати контакти з ворогом після звільнення міста.

Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації.

Установа почала працювати начебто за законами рф та видавала зарплатню у російських рублях.

Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців.

Після звільнення Херсону він переховувався у місті, проте був затриманий ДБР під час проведення стабілізаційних заходів.

За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР