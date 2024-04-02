У Херсоні затримали російських інформаторів, які готували ракетні удари по підрозділах СБУ та ЗСУ

Служба безпеки запобігла новим спробам рф скоригувати ракетно-дронові удари по локаціях Сил оборони у Херсоні.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російську групу інформаторів, яка готувала нову серію повітряних атак на місто.

«Під прицілом» ворога були місця тимчасового базування українських захисників. Насамперед окупанти сподівались поцілити по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ.

За даними слідства, до складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих автотранспортних компаній.

Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним «функціоналом».

Так, наприклад, двоє фігурантів – водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки.

Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку «потрібних» об’єктів.

Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб «втемну» дізнатися про ворожі «прильоти» та їхні наслідки.

Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі «звітувала» до воєнної розвідки рф (відомої як гру).

Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через «зв’язкового» з лівобережжя Херсонщини.

Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

Однак Служба безпеки зірвала плани загарбників. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю ворожих інформаторів та «покроковому» документуванню їхньої розвідувальної активності.

Одночасно було проведено заходи для убезпечення особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі.

Під час обшуків за адресами проживання інформаторів рф виявлено кремлівську символіку, шеврони росгвардії та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України