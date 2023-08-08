У Херсоні затримано колаборанта, який присягнув «на вірність росії», щоб катувати українців

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Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

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Підписавши «присягу громадянина рф», його призначили «молодшим інспектором» у місцевій в’язниці під назвою «ізолятор № 1».

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На цій «посаді» він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими.

Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води.

Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм вбивством.

Таким чином рашисти намагались залякати місцевих жителів та «зламати» бойовий дух учасників руху опору.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:

  • окупаційну «перепустку», яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;
  • «виписку з наказу» про призначення на «посаду» у лавах загарбницького органу;
  • «довідку» про зарахування до адміністрації російської катівні;
  • підписану колаборантом «присягу» на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства рф.

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На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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