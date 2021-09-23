У Херсонському СІЗО група в’язнів організувала шахрайський call-центр

Детективи слідчого управління обласного главку поліції спільно з працівниками херсонського слідчого ізолятора за оперативним супроводом відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили трьох в’язнів, які організували шахрайський call-центр банку. За вказаною шахрайською схемою фігурантам вдалося заволодіти коштами громадян на суму понад 86 тисяч гривень. Серед потерпілих — мешканці Херсона та області.

Під час розслідування заяв про шахрайство поліцейські з’ясували, що до серії скоєних злочинів причетна одна група осіб. Зловмисники телефонували громадянам та представлялись працівниками служби безпеки найбільших банків України.

Правоохоронці з’ясували, що в одних випадках псевдопрацівники повідомляли клієнтам, що наразі з їх рахунків намагаються зняти кошти і банк був вимушений заблокувати картку, в інших — що вони отримали заявку на оформлення кредиту і «клієнтам» терміново необхідно назвати свої особисті данні, номер картки та PIN-код. Далі вони заходили в онлайн банкінг та знімали всі гроші з рахунків потерпілих.

В результаті проведення комплексних оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочинної схеми причетні троє громадян віком від 36 до 41 років, які наразі перебувають у херсонському слідчому ізоляторі.

Сьогодні, за сприяння керівництва виправної установи, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у камерах фігурантів. У зловмисників вилучили мобільний телефон, сім-картки, «чорнові» записи та банківські картки.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Херсонської області