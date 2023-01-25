У хід пішли вила: в Одеській області чоловіка та жінку знайшли з важкими пораненнями

Літні жінка й чоловік отримали колоті рани брюшної порожнини, плеча та ока.

В Одеській області у середу, 25 січня, двоє людей під час побутового конфлікту отримали важкі поранення вилами.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. “Сьогодні вранці під час побутового конфлікту в селі Кілійського району двоє людей дістали поранення вилами. Після надходження виклику на номер “103” дві бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф були направлені на місце події, адже заявник повідомив про двох постраждалих у тяжкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Прибувши за вказаною адресою, медики виявили літніх чоловіка та жінку з колотими ранами брюшної порожнини, ока та плеча. Обом була надана перша медична допомога на місці, після чого обох госпіталізували. // УНІАН