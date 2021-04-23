У Хмельницькій області 32-річний покидьок побив та зґвалтував 60-річну жінку

У Полонському районі Хмельницької області нетверезий молодик жорстоко побив та зґвалтував 60-річну жінку. Його засудили до 11 років позбавлення волі.



Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.

За даними слідства, у листопаді 2020 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 32-річний чоловік побачив 60-річну жінку, котра працювала на власному домогосподарстві. Він побив жінку та затягнув її у господарську будівлю, де зґвалтував її та жорстоко побив. Коли потерпіла отямилась, то звернулась до поліції.

“Стороною обвинувачення повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки), та вироком Полонського районного суду йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі”, – повідомили в прокуратурі. // Діло