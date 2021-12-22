У Хмельницькій області чоловік на ґрунті ревнощів жорстоко вбив дружину

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Подія трапилась 20 грудня близько 19.00 години в с. Слобідка-Рихтівська.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 46-річного місцевого жителя про те, що його 36-річний знайомий на ґрунті ревнощів спричинив декілька ударів руками по тілу та голові своїй 26-річній дружині, внаслідок чого вона померла.

У скоєному чоловік потерпілої зізнався. Пояснив, що вони з дружиною в компанії відпочивали вдома у заявника. Він приревнував дружину до інших і побив, внаслідок чого та померла. Час смерті потерпілої та її точну причину наразі встановлює судово-медична експертиза.

За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. // Діло