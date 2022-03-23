У Хмельницькому 16-річна дівчина розповсюджувала наркотики методом закладок

Санкція ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 6 до 10 років.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ в Хмельницькій області спільно зі слідчими ГУНП викрили 16-річну хмельничанку в розповсюдженні наркотиків методом «закладок».

У школярки вилучили 28 пакетиків з важким синтетичним наркотиком PVP, 100 порожніх пакетиків для фасування, електронні ваги та мобільний телефон, в якому зафіксовані факти її злочинної діяльності.

Оперативники встановили, що дівчина розповсюджувала наркотики за допомогою одного із телеграм-каналів. Отримувала їх через мастер-клади (великі закладки із оптовою партією наркотиків).

Неповнолітній вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Наразі також вирішується питання щодо притягання до відповідальності батьків дівчини за неналежне виховання доньки.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області