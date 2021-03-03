У Хмельницькому члени злочинної групу незаконно вивели з держвласності сотні гектарів землі

Працівники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ спільно з колегами зі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури задокументували діяльність злочинної групи, яка займалась махінаціями з державними землями.

Члени злочинної групи організували схему, за якою розшукували учасників бойових дій та інші категорії осіб, що не скористались своїм правом безоплатного отримання землі площею 2 га, допомагали їм оформити земельні ділянки, а потім одразу ж відчужували їх на користь третіх осіб. За це громадяни, які надавали свої документи для оформлення земельних ділянок, отримували від 250 до 800 гривень.

Таким чином упродовж 2019-2020 років зловмисники вивели з державної власності сотні гектарів землі.

Наприкінці лютого цього року в рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили низку документів, серед яких — копії паспортів та посвідчень УБД, договори дарування тощо.

Наразі чотирьом фігурантам слідчі вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, Хмельницький міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого щодо накладення арешту на 158 земельних ділянок загальною площею 263 гектари та вартістю понад 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці продовжують проводити заходи зі встановлення усього кола осіб, причетних до реалізації шахрайської схеми, та додаткових фактів злочинної діяльності членів злочинної групи. Тож, якщо ви або ваші родичі стали жертвами зловмисників, або вам відомі такі факти — телефонуйте за номером 050 531-34-68 (Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ).

Сектор комунікації поліції Хмельницької області