У Хмельницькому до 5 з половиною років позбавлення волі засудили «закладчика» наркотичних речовин

Поліцейські затримали 18-річного зловмисника у січні цього року. Наразі Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2,3 ст. 307 Кримінального кодексу України і засудив до 5 з половиною років позбавлення волі.

Про підозрілого хлопця на автомобілі «BMW» до поліції повідомила місцева мешканка. Під час огляду зазначеного транспортного засобу та особистих речей молодика патрульні поліцейські, які приїхали на виклик, виявили 23 розфасованих пакунки з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики, та одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчі Хмельницького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі знайдені в автомобілі пакунки були вилучені та направлені на експертизу. Крім того, слідчі у встановленому законом порядку провели вилучення ще 133 пакетиків з порошкоподібною речовиною зі схованок у різних мікрорайонах Хмельницького.

Наразі Хмельницький міськрайонний суд уже закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав юнака винним у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2,3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України і засудив до 5 з половиною років позбавлення волі.

Крім того, слідство встановило, що, крім обвинуваченого, до злочинного угрупування входило ще кілька громадянин, справи проти яких виділенні в окремі кримінальне провадження.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області