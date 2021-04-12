У Хмельницькому охоронця розважального закладу затримали за торгівлю наркотиками

Правоохоронці Хмельниччини задокументували факти збуту психотропних речовин охоронцем одного з популярних розважальних закладів м. Хмельницького, повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

37-річний чоловік упродовж 2020-2021 років систематично збував особливо небезпечні психотропні речовини, отримавши за цей час незаконний прибуток у декілька тисяч гривень. Серед його клієнтів були і відвідувачі розважального закладу, у якому він працював.

Наразі слідчі оголосили наркоторговцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). В якості запобіжного заходу суд призначив йому тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. // ngp-ua.info