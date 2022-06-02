У Хмельницькому поліцейські запобігли передачі в трудове рабство трьох соціально незахищених громадян

Сьогодні поліцейські викрили чоловіка, який за винагороду планував передати в оренду для подальшої експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом трьох громадян.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з оперативниками відділу міграційної поліції за процесуального керівництва прокуратури і силової підтримки спецпризначенців викрили чоловіка, який займався торгівлею людьми.

Правоохоронці встановили, що 43-річний хмельничанин мав намір за винагороду передати в оренду для трудової експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом трьох соціально незахищених осіб.

Свої послуги зловмисник оцінив у 35 тисячі гривень. Раніше він отримав першу частину — 10 тисяч. А сьогодні правоохоронці викрили його під час отримання решти — 25 тисяч гривень.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Найближчим часом затриманому буде оголошено про підозру та обрано запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області