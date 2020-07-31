У Хмельницькому продавець-консультант супермаркету знімав гроші з банківських карток покупців

Чоловік працював в одному із продуктових супермаркетів м. Хмельницького. За допомогою спеціального пристрою він непомітно копіював реквізити карткових рахунків покупців, а потім знімав усі кошти. PIN-коди карток зловмисник отримував, уважно спостерігаючи за тим, як клієнти вводили їх на POS-терміналі, розраховуючись за товар.

Нагадаємо, у квітні цього року слідчі ГУНП в Хмельницькій області спільно зі співробітниками кіберполіції Хмельниччини під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували злочинну діяльність 23-річного мешканця обласного центру, який за допомогою спеціального технічного обладнання спустошував банківські рахунки громадян.

Правоохоронці встановили, що для реалізації своєї злочинної діяльності фігурант тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта одного з супермаркетів. Готуючись до злочину, він через інтернет придбав спеціальний пристрій для зчитування інформації з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання). З його допомогою комунікабельний продавець, відвертаючи увагу клієнта, здійснював копіювання реквізитів їхніх карткових рахунків.

У подальшому зловмисник за допомогою спеціальних програм записував отриману банківську інформацію на пластикові картки, фактично, виготовляючи дублікат карти ошуканого покупця, і знімав гроші з рахунків потерпілих через банкомати. Загальна сума збитку склала близько 30 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та тимчасового перебування правопорушника, в результаті яких вилучили скімінгове обладнання, енкодер, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи та скомпрометовані картки. Вилучену техніку і речі направили на експертизу.

Наразі досудове розслідування уже завершено. Обвинувальний акт за чч. 1, 2 ст. 185 (Крадіжка) та чч. 1,2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України вже скеровано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області