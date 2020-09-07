У Хмельницькому викрили шахрайську фірму з «працевлаштування» за кордоном

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за сприяння колег з УСБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили трьох осіб, які під прикриттям туристичної фірми займались шахрайством з працевлаштуванням за кордоном.

Правоохоронці кілька місяців збирали доказову базу, аби притягнути до відповідальності зловмисників. Підозрювані наживалися на мешканцях Хмельниччини, які шукали роботу.

В результаті спецоперації поліцейські припинили злочинну діяльність 56-річного хмельничанина, який, використовуючи кримінальні зв’язки на території України, спільно ще з двома мешканками області створили фірму з організації працевлаштування за кордоном.

Не маючи офіційної реєстрації, вказані особи надавали послуги з працевлаштування на підприємствах країн Євросоюзу. При цьому обов’язковою умовою для охочих працевлаштуватися була купівля фальшивих ID-карток іноземних держав начебто для легалізації працевлаштування. Виготовленням фальшивих карток займався 23-річний мешканець м. Чернівці, який надалі передавав їх у Хмельницький через одну зі служб доставки вантажів.

Оплативши 200 євро за послуги фірми та отримавши на руки підроблені ID-картки, клієнти прибували до країн Євросоюзу, але не отримували обіцяної працівниками фірми роботи. Більше того, коли місцеві правоохоронці виявляли у них підроблені ID-карти, у потерпілих починалися проблеми із законом. А декого з них представники правоохоронних органів іноземних держав навіть притягували до відповідальності, тимчасово позбавляючи волі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області