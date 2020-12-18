У Хмельницькому засудили чоловіка котрий закликав до державного перевороту

Хмельничанин поширював в інтернеті публікації з закликами до насильницького повалення конституційного ладу

В обласному центрі кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя, котрий в мережі Інтернет закликав суспільство до державного перевороту. Про це повідомила прес-служба СБУ Хмельницької області.

За попередніми даними, підозрюваний розповсюджував в інтернеті публікації, в яких сіялась паніка серед населення, а також були заклики до насильницького повалення конституційного ладу в Україні та зміни її державних кордонів. Відомо, що до того, як почати розповсюджувати такі публікації, зловмисник займався адмініструванням декількох спільнот у соцмережах.

«Також зловмисник інспірував панічні настрої серед громадян через розміщення в інтернеті недостовірної інформації про епідеміологічну ситуацію в країні. Експертиза відповідних матеріалів, у тому числі лінгвістична, підтвердила факти незаконних дій агітатора», – розповіли у прес-службі.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерне обладнання з доказами злочинної діяльності.

Суд визнав зазначеного громадянина винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з іспитовим терміном. // tv7plus.com