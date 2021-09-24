У Хмельницькому засудили групу осіб, яка вчиняла розбійні напади на іноземців
Зловмисники підшуковували жертв на одному із сайтів знайомств, призначали їм зустрічі, під час яких вчиняли розбійні напади на потерпілих. За скоєне чоловіки отримали 9 та 7 років ув’язнення, а їхня спільниця — 4.
Виявлення і затримання підозрюваних відбулось у квітні минулого року завдяки співпраці оперативників управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області, співробітників УСБУ, слідчих слідчого відділу Хмельницького ВП із залученням спецпідрозділу КОРД та за процесуального керівництва прокуратури.
Затриманими виявились двоє хмельничан 31 і 25 років та їхня спільниця, жителька Хмельницького району. Зловмисники розробили злочинну схему, згідно з якою підшуковували потенційних жертв на одному із сайтів знайомств та призначали їм побачення. Безпосередньо перед нападом співучасниця телефонувала потерпілим і просила відчинити двері. Та замість неї у помешкання вривались двоє молодиків, били потерпілих битою і забирали цінні речі.
Затримали зловмисників близько опівночі 27 квітня після нападу на 48-річного громадянина Туреччини.
Також у ході слідства встановлено, що за місяць до цього засуджені вчинили інший розбійний напад та заволоділи коштами потерпілого в сумі 1500 гривень.
Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав спільників винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіків засуджено до 9 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а їхню спільницю, яка на час вчинення злочину ще не досягла повноліття, — до 4 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області