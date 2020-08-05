У Хмельницькому затримали кримінальний дует, підозрюваний у вчиненні серії квартирних крадіжок

Оперативники затримали зловмисників вчора, 4 серпня, через декілька годин після вчинення крадіжки з приватного будинку.

Учора в обідню пору на лінію «102» надійшло повідомлення від 61-річного місцевого жителя про те, що в першій половині дня в період відсутності господарів злодії шляхом відтискання металопластикового вікна проникли у його будинок, звідки викрали мобільний телефон, банківські картки та золоті прикраси.

У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області із залученням бійців роти поліції особливого призначення уже за кілька годин прямо в центрі Хмельницького затримали зловмисників.

Ними виявились 32-річний хмельничанин та 38-річний житель Запоріжжя. Обоє раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки.

У зловмисників вилучили 2 тротилові шашки та викрадені речі.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів як у місті, так і на території області.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області