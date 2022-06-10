У Хмельницькому затримали злодія-гастролера з Житомирщини, який перебував у розшуку

У Хмельницькому патрульні виявили чоловіка, який ухилявся від виконання вироку суду. 37-річному жителю Житомирської області суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення крадіжок та нанесення тілесних ушкоджень.

Учора, 8 червня, під час патрулювання вулиць патрульні склали протокол на правопорушника за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у нетверезому вигляді) КУпАП.

Під час складання адмінматеріалів поліцейські перевірили чоловіка по інформаційних базах даних Національної поліції і встановили, що особа ухиляється від відбування покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч.ч. 1, 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Патрульні негайно викликали на місце працівників кримінальної поліції Хмельницького районного управління, які передали правопорушника колегам із Житомирщини. Тепер зловмиснику неминуче доведеться відбути призначене покарання.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області