У Хмельницькому до 15 та 12 років ув’язнення засуджено двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на підприємство і вбили охоронця

Чоловіки скоїли розбійний напад на підприємство, де працювали. Вони вбили 45-річного охоронця і викрали з сейфу матеріальні цінності та понад 93 тисячі доларів.

Нагадаємо, 29 квітня 2021 року на одному із підприємств в обласному центрі було виявлено вбитим 45-річного охоронця. Експерти зафіксували на тілі чоловіка більше 40 колото-різаних ран. Також власник підприємства заявив про зникнення матеріальних цінностей та викрадення з сейфу значної суми коштів у валюті.

Та слідів зловмисники практично не залишили. Поліцейські переглянули десятки годин записів із вуличних камер спостереження, щоб зафіксувати чоловіків та відслідкувати їхній шлях.

Ряд вжитих оперативно-розшукових заходів та результати експертиз з місця вчинення злочину дали поліцейським підстави обґрунтовано підозрювати у вчиненні злочину двох 37-річних працівників цього ж підприємства.

Одночасно було проведено 16 обшуків, в тому числі і в м. Києві, де вони збували викрадені матеріальні цінності. Також правоохоронці вилучили частину викрадених грошових коштів.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області завершили розслідування за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів групою осіб), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), а також ч. 4 ст. 187 (Розбійний напад, вчинений з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження, визнав чоловіків винними у вчиненні інкримінованих злочинів та засудив їх до 15 та 12 років ув’язнення.

Від моменту затримання і до оголошення вироку зловмисники перебували під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області