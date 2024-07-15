У Хмельницькому поліцейські оперативно розкрили розбійний напад на страйкбольний тир

17-річного нападника поліцейські розшукали і затримали на залізничному вокзалі — він не встиг покинути межі міста.

Подія сталася у парку ім. Івана Франка. Пізно ввечері до охоронця ігрового тиру підійшов невідомий молодик і почав погрожувати металевою викруткою, а потім декілька разів вдарив 73-річного чоловіка в обличчя. Коли потерпілий дістав мобільний телефон, аби викликати допомогу, зловмисник його відібрав, та прихопивши з тиру дві страйкбольні гвинтівки, зник у невідомому напрямку.

Потерпілий звернувся по допомогу до випадкового перехожого, який і викликав поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та кінологи. Обстеживши прилеглу територію, службові собаки знайшли викрадені гвинтівки неподалік місця події.

Незабаром на залізничному вокзалі поліцейські виявили і нападника. Зловмисником виявився 17-річний житель Кам’янець-Подільського району. В нього вилучили викрадений в охоронця телефон.

Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили молодику підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. На період розслідування суд помістив його під цілодобовий домашній арешт.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області