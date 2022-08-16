У Хмельницькому поліцейські оперативно затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад у кафе

За скоєне зловмиснику може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Подія сталася вчора, 15 серпня, в м. Хмельницькому в одному з кафе по вул. Грушевського. До приміщення зайшов невідомий чоловік, підійшов до стійки та почав вимагати гроші у працівників закладу.

Почувши відмову, зловмисник дістав предмет, схожий на ніж, і почав ним погрожувати працівниці кафе. Злякавшись, та дістала гроші з каси і віддала їх. Зловмисник залишив заклад, а дівчина одразу ж подзвонила на лінію «102».

На виклик негайно прибули працівники поліції і за «гарячими слідами» виявили зловмисника у під’їзді сусіднього будинку. Правопорушником виявився 63-річний місцевий житель. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області