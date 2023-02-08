у хмельницькому поліцейські врятували жінку з двома дітьми від чоловіка-насильника

Потерпілих поліцейські відвезли до притулку для жертв домашнього насильства, де вони зможуть безкоштовно проживати і отримувати юридичну, психологічну та соціальну допомогу. А от на порушника склали два адмінпротоколи за вчинення домашнього насильства та злісну непокору поліцейським.

Сім’я винаймала квартиру в обласному центрі. Серед білого дня чоловік разом з товаришем прийшов додому у стані сильного алкогольного сп’яніння. Коли жінка не відчинила двері, він їх просто вибив. А далі почав усіляко принижувати дружину і погрожувати їй фізичною розправою.

На щастя, дітей у той час не було вдома. На виклик потерпілої невідкладно виїхала мобільна група поліції з реагування на факти домашнього насильства.

На порушника поліцейські склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї) КУпАП, а також за ст. 185 адміністративного кодексу, адже чоловік реагував на поліцейських агресивно і не виконував їхні вказівки.

Потерпіла розповіла, що в сім’ї працює і займається дітьми вона. Та ще й була змушена терпіти постійні приниження і пиятику. Тож потерпілій увірвався терпець і вона вирішила нарешті звернутися за допомогою.

Поліцейські запропонували помістити жінку з дітьми в притулок для жертв домашнього насильства, де їм нададуть юридичну та психологічну підтримку і матеріальну допомогу. Потерпіла погодилась на таку пропозицію і вже ввечері зателефонувала на лінію «102», щоб подякувати поліцейським сектору протидії домашньому насильству за порятунок.

Принагідно правоохоронці закликають потенційних та реальних жертв сімейних насильників не мовчати і вчасно звертатися за допомогою, щоб не було запізно. Пам’ятайте, із будь-якої ситуації є вихід.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області