У Хмельницькому розбійника, який напав на двох п’ятикласників, засудили до 6 років ув’язнення
Суд визнав 32-річного хмельничанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) ККУ.
Нагадаємо, подія сталася 4 лютого 2019 року близько 14-ї години. Хлопчики 2007 та 2008 років народження перебували на території школи, коли до них підбіг незнайомець і, пригрозивши ножем, відібрав у обох мобільні телефони.
У цей час повз школу проходив вчитель фізкультури Олександр Скомський. Ставши свідком злочину, чоловік не розгубився, наздогнав та затримав злочинця, після чого викликав поліцію.
Поліцейські встановили, що затриманим виявився 32-річний раніше судимий за майнові злочини хмельничанин. Його затримали.
Слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом розбою і передали матеріали до суду, який визнав зловмисника винним і засудив його до 6 років ув’язнення.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet