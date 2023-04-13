у хмельницькому розбійника, який напав на двох п’ятикласників, засудили до 6 років ув’язнення

Суд визнав 32-річного хмельничанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) ККУ.

Нагадаємо, подія сталася 4 лютого 2019 року близько 14-ї години. Хлопчики 2007 та 2008 років народження перебували на території школи, коли до них підбіг незнайомець і, пригрозивши ножем, відібрав у обох мобільні телефони.

У цей час повз школу проходив вчитель фізкультури Олександр Скомський. Ставши свідком злочину, чоловік не розгубився, наздогнав та затримав злочинця, після чого викликав поліцію.

Поліцейські встановили, що затриманим виявився 32-річний раніше судимий за майнові злочини хмельничанин. Його затримали.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом розбою і передали матеріали до суду, який визнав зловмисника винним і засудив його до 6 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області