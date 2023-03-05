У Хмельницькому судитимуть працівника поштового відділення, який привласнив понад 400 тисяч гривень

За привласнення чужого майна у великих розмірах 20-річному місцевому жителю загрожує до восьми років ув’язнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні минулого року касир одного з відділень приватної поштової компанії скориставcя службовим становищем і привласнив кошти, отримані від громадян в якості оплати за доставку поштових відправлень та грошових переказів.

Сума завданих збитків склала понад 400 тисяч гривень.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування уже завершено. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Хмельницького обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області