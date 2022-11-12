У Хмельницькому судитимуть зловмисника, який скоїв розбійний напад на 10-річну дівчинку

Нагадаємо, подія сталася 7 жовтня. 40-річний розбійник напав на школярку в ліфті і, погрожуючи предметом, схожим на зброю, забрав у неї мобільний телефон. Уже за кілька годин поліцейські розшукали і затримали чоловіка. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

У ліфті одного з багатоквартирних будинків невідомий чоловік дістав предмет, схожий на зброю, та, погрожуючи ним, забрав у 10-річної дівчинки мобільний телефон, після чого вибіг на вулицю.

Потерпіла побігла слідом за своїм кривдником і стала кликати на допомогу. Дитину почув сусід, який через поранення нещодавно повернувся із зони бойових дій і як раз проходив лікування. Чоловік затримав зловмисника та забрав у нього викрадений телефон. Проте підозрювану вдалося вирватися та утекти. Військовослужбовець через біль у нозі не зміг його наздогнати. Проте одразу викликав поліцію.

Уже за декілька годин працівники кримінальної поліції розшукали і затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний хмельничанин. Правоохоронці затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області