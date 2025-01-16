У Хмельницькому встановлено особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на смітнику

За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

Вчора, 15 січня близько 19:50 години до поліції звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вул. Тернопільській поряд сміттєвих баків виявили новонароджену дитину.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, криміналістична лабораторія слідчого управління та ювенальні поліцейські. Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу породіллі.

Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.

«Швидка» забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж госпіталізували.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Поліція Хмельницької області