У Хмельницькому засудили чоловіка, який через конфлікт із власником автомайстерні підпалив чотири автомобілі

Хмельницький міськрайонний суд визнав 33-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 лютого цього року до поліції подзвонили випадкові свідки та повідомили, що в одному із мікрорайонів міста палає декілька автомобілів.

На місце події негайно прибули працівники поліції та ДСНС. Пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.

Як з’ясували правоохоронці, територія, на якій була пожежа, належить місцевому жителю, котрий ремонтує автівки. А причиною займання став підпал, в результаті якого вогнем було пошкоджено чотири легковика, два з яких належать власнику, а ще два — його клієнтам. Загальна сума завданих збитків склала понад 685 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що автівки підпалив колишній працівник автомайстерні. Між ним та власником були неприязні стосунки. Таким чином зловмисник хотів помститися за свої образи. Підозрюваний придбав каністру з бензином, й перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до автомайстерні. Поки на території нікого не було, він облив пальним автомобілі й підпалив їх, після чого пішов геть.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування порушника й вже за декілька годин затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Провівши розслідування, передали матеріали до суду.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України та засудив його до 4-х років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області