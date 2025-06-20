У Хмельницькому засуджено 25-річного розбійника, який з ножем напав на місцеву жительку

Окрім розбою, суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень: він побив 13-річну прийомну доньку шлангом за те, що та загубила 10 гривень.

Нагадаємо, подія сталася 9 березня цього року близько 19:30 години по вул. Шевченка в обласному центрі. До 52-річної місцевої жительки на велосипеді під’їхав чоловік. Зловмисник зненацька повалив жінку на землю й, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Далі нападник відібрав у потерпілої сумку, в якій знаходився гаманець з грішми, документи та особисті речі, сів на велосипед і поїхав геть. Жінка ж одразу звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці, виїхавши на виклик, поспілкувалися з потерпілою, переглянули відео з камер спостереження й уже за годину затримали розбійника. Ним виявився 25-річний житель обласного центру, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, пограбування, наркотики.

Також з’ясувалося, що фігурант побив свою неповнолітню прийомну доньку за те, що та загубила 10 гривень.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та передали матеріали до суду.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованих злочинів та засудив його до 8 з половиною років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області