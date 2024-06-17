У Хмельницькому затримали двох організаторів схеми незаконного переправлення осіб через держкордон

Фігуранти за чималу грошову винагороду виготовляли замовникам документи про встановлення 2-ї групи інвалідності, що дає можливість виїзду за межі країни.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ, міграційної поліції та за процесуального керівництва прокуратури викрили двох хмельничан, які налагодили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрювані виготовляли на клієнта документи про встановлення 2-ї групи інвалідності, що давало можливість вільного перетину кордону. Такі послуги вони оцінили у три тисячі доларів США.

Обом фігурантам слідчі оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області