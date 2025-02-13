У Хмельницькому затримали двох зловмисників, які мало не до смерті побили 45-річного чоловіка

Обом нападникам слідчі вже оголосили підозри за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася 10 лютого близько 13:00 години в одному з приватних будинків у мікрорайоні Дубово. Додому до 45-річного потерпілого у гості прийшли троє чоловіків. З двома із них, 20 і 21-річним місцевими жителями, у господаря виник конфлікт, під час якого молодші чоловіки сильно побили старшого, після чого пішли геть.

Поліцію та швидку викликав третій гість, який став свідком бійки. Потерпілого госпіталізували. Медики оцінюють його стан як важкий.

Працівники поліції, виїхавши на виклик, оперативно розшукали і затримали нападників.

Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили обом зловмисникам підозри за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу на період розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області