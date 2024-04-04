У Хмельницькому затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії

Фігурант вимагав і отримав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з колегами із УСБУ та слідчими слідчого управління ГУНП в області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили на хабарництві заступника голови гарнізонної військово-лікарської комісії, який за сумісництвом є також головою благодійного фонду.

Правоохоронці встановили, що фігурант вимагав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним.

Затримали військового лікаря під час отримання ним зазначеної суми. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області