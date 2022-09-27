У Хмільнику поліцейські встановили зловмисника, який викрав 5600 доларів з будинку родичів

Протягом кількох годин поліцейські встановили особу хлопця, який викрав гроші з приватного будинку. За такий злочин 18–річному правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції з повідомленням про злочин звернувся 46–річний житель районного центру. Чоловік розповів, що невідома особа викрала з його помешкання грошові заощадження в сумі 5600 доларів США. Кошти він зберігав у тумбочці в одній з кімнат будинку.

Як розповів керівник Хмільницького районного відділу поліції Валерій Романюк, в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 18–річний місцевий житель, близький родич родини.

У вчиненому хлопець зізнався та розповів, що витратив кошти на власний розсуд.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області