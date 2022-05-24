У іноземців, які їхали до Києва, виявили фальшиві документи

Громадяни Азербайджану та Туркменістану прямували до Києва автомобілями.

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що водійські посвідчення, які вони мали, не відповідають встановленому зразку та не мають необхідних захисних елементів.

Громадянин Азербайджану зізнався, що придбав фальшивку за 500 доларів США у невідомої особи, а громадянин Туркменістану отримав фейкове посвідчення в себе на батьківщині.

Наразі правопорушників передали співробітникам поліції для подальших правових дій та направили повідомлення про виявлення ознак злочину за ст.358 ККУ.

Нагадаємо, кілька днів тому співробітники Держприкордонслужби під час заходів перевірки виявили підроблені водійські посвідчення у громадян Узбекистану, Туркменістану та рф, які також прямували до Києва. Правопорушників передали до поліції.

ДПСУ