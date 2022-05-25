У Івано-Франківську за шахрайство судитимуть двох молодиків, які виманили кошти у переселенки

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох місцевих жителів за шахрайство ( ч.2 ст.190 КК України).

За даними слідства, у квітні цього року 19-ти та 21-річний чоловіки на автовокзалі в Івано-Франківську підійшли до жінок із дитиною та, представившись представниками тероборони, перевіряли їх документи і особисті речі. Побачивши серед речей іноземну валюту, вони з корисливих мотивів повідомили, що за ухилення від декларування коштів вона має сплатити їм штраф – 24 500 гривень.

Введена в оману жінка із Сумщини, передала кошти зловмисникам.

Розслідування за цим фактом завершено.

Довідково: санкцією ч.2 ст.190 КК України за шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Івано-Франківська обласна прокуратура