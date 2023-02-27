За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

За даними слідства, подружжя з Фастова через оператора міжнародних поштових відправлень під виглядом документів незаконно відправило до Сполучених Штатів Америки старовинні монети.

Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей.

Під час митного огляду виявлено приховані від митного контролю культурні цінності.

За місцем проживання у результаті проведеного обшуку виявлено та вилучено значну кількість стародавніх монет, мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура