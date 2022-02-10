У Калуші бухгалтерка школи привласнила майже 120 тисяч гривень

У судовому засіданні встановлено, що жителька Калуського району у 2018 році була прийнята на роботу в одну із шкіл міста на посаду головного бухгалтера.

Під час виконання своїх посадових обов’язків вона заволоділа бюджетними коштами, які виділялись для виплати заробітної плати працівникам школи, у тому числі для сплати податку та збору на доходи фізичних осіб, виплати відрядних, а також коштів, перерахованих Фондом соціального страхування на відшкодування за листками непрацездатності.

Обвинувачена, перебуваючи на своєму робочому місці, використовувала свій робочий комп’ютер і систему дистанційного обслуговування клієнтів банку та незаконно перерахувала на власні карткові рахунки 118 630,09 гривні. При цьому вона вносила недостовірні дані до зарплатних відомостей школи, інформують «Вікна» з посиланням на Калуський міськрайонний суд.

У суді обвинувачена свою вину визнала, пояснила, що вчинила інкриміновані їй порушення через скрутне матеріальне становище, зрозуміла, що вчинила помилку, та хотіла відразу відшкодувати всю шкоду. Але на той момент вже було виявлено вчинене нею та розпочате досудове розслідування. На даний час вона повністю відшкодувала спричинені збитки, у скоєному щиро розкаюється, просила суворо не карати.

Представник потерпілої сторони претензій до обвинуваченої не мали, вказали, що збитки їм відшкодовано.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що вина обвинуваченої у вчиненні злочинів знайшли своє підтвердження, а її неправомірні дії вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України, та за ч. 3 ст. 362 КК України. Призначаючи покарання відповідно до вимог кримінального законодавства, суд враховував ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної та обставини, що пом’якшують покарання, а також відсутність обставин, які обтяжують покарання, позицію прокурора та представника потерпілого.

Таким чином було призначено покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік 1 місяць з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з бухгалтерською діяльністю, терміном на 1 рік.