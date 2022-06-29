У Калуші судитиму жінку, яка хотіла відкупити чоловіка від відповідальності за п’яне водіння

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної місцевої жительки за надання поліцейському неправомірної вигоди для невчинення дій з використанням службового становища (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, жінка пропонувала неправомірну вигоду працівнику правоохоронного органу для того, щоб її чоловік зміг уникнути притягнення до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Вона звернулася до поліцейського з пропозицією надання йому 100 доларів США за не направлення до суду матеріалів адміністративної справи.

Обвинувальний акт щодо жінки розглядає Калуський міськрайонний суд.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 369 КК України за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Івано-Франківська обласна прокуратура