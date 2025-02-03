У Кам’янському 36-річного чоловіка затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень юнаку

Під час з’ясування стосунків підозрюваний вдарив потерпілого ножем у живіт. 19-річного хлопця з пораненням госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 1 лютого біля під’їзду багатоквартирного будинку. Поліцейські Кам’янського районного управління поліції з’ясували, що між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, який переріс в бійку. Під час суперечки потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання нападнику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП