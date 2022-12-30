У Кам’янському 37-річного чоловіка затримали за вбивство батька

Під час конфлікту син завдав 76-річному чоловіку тяжкі травми, внаслідок яких він помер.

Злочин стався 26 грудня за місцем мешкання родини. Поліцейські встановили, що ввечері між чоловіками виникла сварка, під час якої син руками та ногами побив батька по голові й тулубу, після чого пішов в іншу кімнату. Наступного дня вранці син пішов, а померлого чоловіка з тілесними ушкодженнями виявила у квартирі сусідка, яка допомагала доглядати за стареньким.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП