У Кам’янському колишній посадовець міськради підозрюється у розтраті понад ₴700 000 бюджетних коштів

Кам’янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно колишнього заступника директора одного з департаментів Кам’янської міської ради за скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах).

Так, у вересні 2016 року між Кам’янською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про закупівлю товарів (систем відеоспостереження та серверного обладнання) за державні кошти.

У подальшому заступник директора департаменту міськради, зловживаючи службовим становищем, підписав офіційні документи про доставку товару, який не відповідає умовам договору та тендерній документації. Таким чином посадовець здійснив розтрату бюджетних коштів на суму понад 712 тис грн.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури