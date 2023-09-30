у кам’янському поліцейські затримали двох 17-річних автовикрадачів

Викрадений автомобіль розшукали та повернули власнику.

Повідомлення про викрадення автомобіля «ЗАЗ» надійшло до поліції 8 вересня. 49-річний власник розповів, що напередодні ввечері залишив транспортний засіб у дворі будинку, а вранці виявив його відсутність. Правоохоронці відпрацювали прилеглу територію та виявили автомобіль поблизу одного з дворів приватного домоволодіння. Також оперативно встановили й особи зловмисників. Ними виявились 17-річні місцеві юнаки, один з яких вже був раніше судимим.

Як з’ясувалося, у дворі будинку, підлітки побачили автомобіль та вирішили покататися. Після невдалих спроб завести транспортний засіб, підозрювані відкотили автівку у приватний сектор до будинку знайомого, де її і виявили правоохоронці.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою юнакам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП